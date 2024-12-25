أوسكار يعود إلى نادي انطلاقته

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ساو باولو البرازيلي لكرة القدم صباح الأربعاء أن لاعب وسط تشيلسي السابق أوسكار سيعود إلى الفريق الذي انطلقت منه مسيرته بعقد مدته ثلاث سنوات.

وأمضى أوسكار، الذي خاض 48 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2011 و2016، المواسم الثمانية الماضية مع شنغهاي بورت وفاز بلقب الدوري الصيني الممتاز ثلاث مرات.

وقال اللاعب (33 عاما) في بيان: السعادة لا تسعني بالعودة إلى البرازيل ونادي ساو باولو الذي بدأت فيه مسيرتي.

وسجل أوسكار 38 هدفا في 203 مباريات مع تشيلسي وفاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الرابطة والدوري الأوروبي خلال أربع سنوات ونصف قضاها في النادي.

وبدأ أوسكار مسيرته الاحترافية في ساو باولو عام 2008 وانضم إلى إنترناسونال في 2010 في خطوة تسببت في نزاع طويل الأمد بشأن عقد اللاعب بين الناديين البرازيليين.