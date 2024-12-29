نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 47 قتيلا في تحطم طائرة بمطار موان بكوريا الجنوبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها، عن وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن هناك 47 قتيلًا في تحطم طائرة في مطار موان.

وأكدت وكالة «يونهاب» للأنباء، الأحد، انحراف طائرة عن مدرج الهبوط وتحطمها في مطار موان في كوريا الجنوبية.

وقالت وكالة الإنباء، إن خروج طائرة عن مدرجها خلال إقلاعها بمطار موان في كوريا الجنوبية، لافته إلى أن الطائرة التي انحرفت عن مدرجها في مطار موان كان تقل 175 راكبًا واصطدمت في سياج خارجي.

وأكدت «يونهاب»، مصرع 23 شخصًا في حصيلة أولية لحادث الطائرة في مطار موان بكوريا الجنوبية.