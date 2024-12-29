نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حصاد دور المجموعات ببطولة " كأس خليجي "26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت اليوم مرحلة دور المجموعات من عمر بطولة كأس الخليج 2024 «خليجي 26»،التي أقيمت في دولة الكويت العربية

وشارك في هذه البطولة كأس الخليج، 8 منتخبات وهي: "السعودية والعراق وقطر والإمارات وعمان والكويت والبحرين واليمن

ضمت المجموعة الأولي كلًا من:الكويت وعمان وقطر والإمارت) بينما المجموعة الثانية (البحرين والعراق والسعودية واليمن).

يقدم إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية حصاد دور المجموعات في بطولة كأس الخليج العربي 26

المنتخبات المتأهلة إلي نصف نهائي كأس الخليج

تأهل منتخب عمان إلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الخليج العربي بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الأولى.

وتأهل أيضًا منتخب الكويت إلي نصف النهائي بكونه وصيف المجموعة الأولي

فيما تأهل منتخب السعودية اليوم السبت، إلى المربع الذهبي كمتصدرًا لجدول ترتيب المجموعة الثانية في خليجي 26

ويلاحقه أيضًا منتخب البحرين وصيف المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة خليجي

ترتيب المجموعة الأولي في كأس خليجي

1ـ عمان 5

2ـ الكويت 5

3-الإمارات 2

4ـ قطر 2

ترتيب المجموعة الثانية في كأس خليجي 26

1ـ السعوديه 6 نقاط

2ـ البحرين 6 نقاط

3- اليمن 3

4ـ العراق 3

أكثر المنتخبات أهدافًا في كأس خليجي 26

نجح المنتخب السعودي في إحراز 8 أهداف ويتصدر تريب الأهداف في مجموعته الثانيه وأيضًا المجموعة الأولي



أكثر المنتخبات استقبالًا للأهداف

اهتزت شباك المنتخب السعودي بنصف دسته من الأهداف " 6" رغم هيمنته على صدارة المجموعة



أكثر هزائم في كأس خليجي 26



لم يحقق منتخبي الإمارات وقطر الفوز في دور المجموعات خلال ثلاثة مباريات تعادلوا في لقاءين وتلقوا الهزيمة في واحد



مباريات دور نصف النهائي لـ كأس الخليج 2024 «خليجي 26»



تقام مباراة دور نصف النهائي الأولي يوم بين منتخبي عمان والبحرين يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 ديسمبر الجاري،الساعة الرابعة ونصف عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة ونصف بتوقيت مكة المكرمة

موعد مباراة السعودية والكويت في خليجي 26



ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكويت يوم الثلاثاء القادم الموافق 31 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف بتوقيت مكة المكرمة

والجدير بالذكر أن منتخب العراق هو صاحب النسخة الأخيرة من بطولة كأس الخليج (خليجي 25)،عقب الفوز على عمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعد منتخب الكويت هو صاحب الرقم القياسي الفائز بطولة كأس الخليج العربي، حيث حقق اللقب 10 مرات.