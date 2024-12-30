هورزلير يُعلن تشكيل برايتون لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الألماني الشاب فابيونو هورزلير مدرب برايتون، عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة أستون فيلا، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2024-2025.

برايتون يحل ضيفا على أستون فيلا في البريميرليج

ويحل برايتون ضيفا على نظيره أستون فيلا على أرضية فيلا بارك معقل الفيلانس، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من مسابقة البريميرليج.

ومن المقرر، أن تقام المباراة، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان، تحت صافرة الحكم الإنجليزي كريج باوسون.

ويحتل أستون فيلا المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، برصيد 28 نقطة، بينما يأتي برايتون في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

وجاء تشكيل برايتون، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: فيربروجن.

▪︎خط الدفاع: لامتي - ايجور جوليو - لويس دانك - فان هيك.

▪︎خط الوسط: ياسين عياري - كارلو بالبيا - إنسيسكو.

▪︎ خط الهجوم: سيمون إدينجر - جرودا - جواو بيدرو.

القنوات الناقلة لمواجهة أستون فيلا وبرايتون في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD3.