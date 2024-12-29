العالم اليوم - "كارثة" الطائرة الكورية الجنوبية.. فرضيتان للحادث "المأساوي"

انتم الان تتابعون خبر "كارثة" الطائرة الكورية الجنوبية.. فرضيتان للحادث "المأساوي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 05:21 صباحاً - قالت وزارة النقل في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، إن المحققين يبحثون في سبب تحطم طائرة بمطار موان الدولي أثناء هبوطها.

وأسفر حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "جيجو إير" كانت تقل 175 راكبا وستة من طاقم الضيافة، إلى مقتل 62 شخصا بحسب إدارة الإطفاء.

ونجا شخصان على الأقل أحدهما راكب والآخر من أفراد الطاقم، وفقما أفادت فرق الإطفاء.

ما سبب الحادث؟

قال متحدث باسم شركة الطيران "جيجو إير" إن الطائرة المنكوبة من طراز بوينغ 737-800.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الطائرة اصطدمت بجدار في مطار موان أثناء هبوطها على المدرج في رحلة عائدة من تايلاند.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات في المطار الذي شهد الحادث، قالت إنه قد يكون حدث أثناء محاولة الهبوط دون الاستعانة بالعجلات بسبب تعطل عجلات الهبوط.

وبثت قناة كورية جنوبية لقطات تظهر انفجارا في المحرك الأيمن للطائرة وهي في الجو قبل هبوطها مباشرة، قالت إنه قد يكون بسبب اصطدامها بأحد الطيور.

وأفاد مسؤول في موقع الحادث بأنه يبدو أن الطائرة التي حاولت الهبوط بدون عجلات، فشلت في إبطاء سرعتها حتى وصلت إلى نهاية المدرج، وتعرض جسم الطائرة لأضرار بعد اصطدامه بهيكل في نهاية المطار مما أدى إلى نشوب الحريق.

ويمثل تصادم الطيور بالطائرات تهديدا متزايدا للسلامة الجوية، مما دفع وكالات الطيران والمطارات في جميع أنحاء العالم إلى تبني إجراءات للتصدي لهذه الظاهرة.

ووفقا لتقرير صادر عن "خدمة الأسماك والحياة البرية الأميركية"، تحدث غالبية تصادمات الطيور أثناء الإقلاع أو الهبوط، عندما تكون الطائرات على ارتفاعات منخفضة ضمن نطاق الطيور.

وبحسب تقرير "خدمة الأسماك والحياة البرية الأميركية"، تشكل الطيور المائية وطيور النورس والطيور الجارحة نحو 75 بالمئة من الحوادث المبلغ عنها.

وقد تتعرض الطائرات التي تصطدم بسرب من الطيور الكبيرة، أو التي يدخل محركها طائر كبير، لأضرار بالغة تصل إلى تعطل المحركات أو إضعاف هياكلها.