طالبان” تحظر النوافذ المطلة على أماكن النساء داخل المباني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - أصدر زعيم حركة "طالبان" في أفغانستان هبة الله أخوند زاده مرسوما حول تصميم النوافذ في المباني السكنية في البلاد بطريقة تمنع رؤية أماكن النساء داخلها من المباني المجاورة.

وحسب المرسوم، يحظر بناء المباني مع النوافذ المطلة على المطبخ أو أي مكان تجلس فيه النساء في مبنى مجاور.

وفي المباني الموجودة التي لا تلبي تلك الشروط الجديدة يجب إقامة جدران أمام النوافذ أو منع رؤية أماكن النساء بأي طريقة أخرى.

ونشر المرسوم المتحدث الصحفي باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأحد.

وكانت سلطات "طالبان" في أفغانستان قد حظرت في وقت سابق من الشهر الجاري تعليم النساء والفتيات في المعاهد والمدارس الطبية.