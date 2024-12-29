السيتي يعود للانتصارات من بوابة ليستر
أنهى مانشستر سيتي سلسلة تعثراته المتتالية بفوز ثمين خارج الديار على مضيفه ليستر سيتي بهدفين دون رد، مساء الأحد، في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
تقدم "السيتي" عن طريق البرازيلي سافينيو في الدقيقة 21 بعدما تابع كرة تصدى لها حارس ليستر سيتي.
وضاعف المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند النتيجة بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 74 بضربة رأسية بعد كرة عرضية من سافينيو.
ويعد فوز السيتي اليوم أمام ليستر سيتي هو الثاني فقط في آخر 14 مباراة خاضها الفريق السماوي في جميع المسابقات.
واختتم مانشستر سيتي بذلك عام 2024 بانتصار معنوي منحه فرصة التقدم للمركز الخامس مؤقتا في جدول الدوري بوصوله إلى 31 نقطة، فيما ظل ليستر في دائرة خطر الهبوط باحتلاله المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.
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