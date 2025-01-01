أخبار اليمن : لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعة

لجنة الأقصى تدعو لخروج مليوني الجمعةاستعرضت اللجنة العليا لنصرة الأقصى في اجتماعها الأسبوعي اليوم، برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء- رئيس اللجنة العلامة محمد مفتاح، مستوى الأنشطة في المسار الفكري والثقافي المساند للقضية الفلسطينية وكشف مخططات العدو الصهيوني وأطماعه في المنطقة.

وأثنت اللجنة على الفعاليات المتصلة بترسيخ الهوية الايمانية مع دخول شهر رجب، والتي أولت عناية خاصة باستمرار مناصرة الشعب الفلسطيني كأحد الثوابت لجميع أبناء الشعب اليمني والمعبر عن انتمائه الإيماني وقضيته المركزية.

وأكدت على ضرورة استمرار الحشد والتعبئة الجهادية لنصرة إخواننا في قطاع غزة والاستعداد الدائم لمواجهة المعتدين والمتربصين الذين لم يرق لهم مناصرة اليمن للمظلومين والمخذولين في قطاع غزة.

كما أكدت دعم وتشجيع كافة الأعمال المساندة للقضية الفلسطينية التي يتم إنزالها في مواقع التواصل الاجتماعي بما في ذلك تلك التي تعمل على فضح جرائم العدو الإسرائيلي ومخططه التوسعي وفكره القائم على احتقار الأمة العربية والإسلامية.

وأشادت اللجنة بالعمليات العسكرية التي نفذتها القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير والقوات البحرية التابعة للقوات المسلحة ضد أهداف حيوية في عمق العدو والتي كان آخرها استهداف مطار "بن غوريون" في "يافا" ومحطة كهرباء جنوبي القدس المحتلة يوم أمس بالتزامن مع استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس هاري ترومان"، بعدد كبير من المسيرات والصواريخ المجنحة أثناء تحضير القوات الأمريكية لشن هجوم جوي كبير على بلدنا.

وعبرت عن الفخر والاعتزاز بالقوات المسلحة ومستوى الإسناد الذي تقدمه للمظلومين في غزة والدفاع عن الشعب اليمني ومواجهتها البطولية للمعتدي الأمريكي البريطاني وحاملات طائراته ومدمراته على هذا النحو المشرف والفاعل.

كما عبرت اللجنة عن الأسف لتواطؤ النظامين التركي والمصري مع العدو الإسرائيلي وذلك بمخالفة قرار حظر منع مرور السفن الإسرائيلية وكافة الشركات المتعاونة مع العدو، واعتبرت هذا التواطؤ خيانة لدماء الشهداء في غزة وللقضية الفلسطينية برمتها، ووصمة عار في جبين هذين النظامين وإساءة للشعبين المصري والتركي.

وأقرت اللجنة البرنامج التنظيمي للمسيرة الشعبية الكبرى التي ستقام عصر يوم الجمعة القادم في ميدان السبعين في العاصمة صنعاء والمسيرات التي ستقام بالتزامن في المحافظات والمديريات نصرة لإخواننا في غزة وتنديدا بالعدوان الأمريكي البريطاني تحت شعار "ثابتون مع غزة بهويتنا الإيمانيّة ومسيرتنا القرآنية".

وحيت أبناء الشعب اليمني الحر الشهم على مشاركته المليونية في مسيرات يوم الجمعة الماضية والذي جسد وفاء أبناء اليمن تجاه القضية الفلسطينية وحجم الغضب الشعبي على جرائم العدو الاسرائيلي المستمرة على مدار الساعة بحق أبناء غزة واستجابتهم لدعوة السيد القائد.

ودعت اللجنة إلى المشاركة المليونية في مسيرات يوم الجمعة المقبل بما يواكب حجم التصعيد للقوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني.