نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستقبل صلاح يثير قلق ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف دارميش شيث مراسل شبكة "سكاي سبورت" أن ليفربول يركز حاليًا على تمديد عقد النجم محمد صلاح والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، إذ يشعر مسؤولو النادي بقلق ما دام لم يمضِ اللاعب المصري على الورق.

وتنتهي عقود صلاح وفان دايك وترنت ألكسندر نهاية الموسم الجاري، بينما يحاول ليفربول الحفاظ على 3 من أهم عناصره.

وقال شيث في تصريحات نقلها موقع "قيف مي سبورت": لا يظهر محمد صلاح أي علامات على التباطؤ أو التقدم بالعمر، بل يواصل تكسير الأرقام القياسية أسبوعًا بعد أسبوع، أعتقد أنه أحد أفضل لاعبي أوروبا.

وزاد: ليفربول يركز حاليًا على تمديد تعاقده مع محمد صلاح، لكنه سيفكر بشكل جدي بالمبلغ المرصود له، كون النادي يخشى أن يتقدم اللاعب المصري بالعمر وبالتالي يحتاج إلى ضمانات كي لا يخسر المال.

وختم: ومع ذلك يحتاج ليفربول إلى أن يمضي صلاح على ورقة التجديد، كون أي تأخير سيجعل الأمر أصعب وسط اهتمام كبار أندية أوروبا بالتعاقد معه.