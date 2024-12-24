نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيميتش على بعد خطوة من برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير إخبارية أن نادي برشلونة لا يزال ينتظر رد اللاعب الألماني جوشوا كيميتش، بخصوص الانتقال لصفوفه الصيف المقبل دون تكاليف، حيث سينتهي عقده مع بايرن ميونخ في 30 يونيو المقبل.

ولم يقرر اللاعب صاحب الـ29 عامًا بعد إذا ما كان سيستمر مع الفريق البافاري من عدمه، حسب شبكة (سكاي سبورتس)، التي أشارت إلى أن النادي منحه حد أقصى للرد عليه خلال شهر يناير المقبل.

ورغم تألق مارك كاسادو في نفس مركزه، إلا أن لاعب الوسط الألماني، الذي بإمكانه أيضًا اللعب كظهير أيمن، لا يزال في دائرة اهتمام النادي الكتالوني ومديره الفني هانزي فليك، الذي سبق ودرب كيميتش حينما كان مدربًا لبايرن.

ويمتلك الفريق الحالي للبارسا خط وسط شاب للغاية ولديه مستقبل مشرق، لكن قدوم كيميتش سيمنحه الخبرة التي كانت تنقصه في بعض المباريات للحفاظ على النتيجة.

ورغم أن كيميتش استعاد دوره كلاعب أساسي بالفريق منذ قدوم المدرب فينسنت كومباني، إلا أن العرض المقدم من بايرن، الذي لا يزال يطالبه بخفض راتبه، لا يقنعه، حسب صحيفة (سبورت)، ويبدو أنه مستعد للاستماع لعروض أخرى.

وسبق وأن أبدى برشلونة اهتمام بضم كيميتش، عندما كان تشافي هرنانديز مدربًا له خلال الموسمين الماضيين.