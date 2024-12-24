انت الأن تتابع خبر القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري بالجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز 2024-2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عندما يلعب الأهلي تتوقف باقي الأشياء ويبحث جماهيره عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، والتي تعتبر انها مباراة تأكيد الصدارة لاحد الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

وبالحديث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري عبر جميع الأقمار الصناعية المتعددة النايل سات والعرب سات، والتي نستعرضها لكم من خلال موقعنا في السطور القليلة القادمة والتي جاءت على النحو التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ الخاص القناة هو: 5/6.

جودة صورة القناة هو: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

وأيضا من خلالنا يمكنك تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز الخاص القناة هو: 27500.

معدل الاستقطاب : أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

جودة صورة القناة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات

وعبر موقعنا تستطيع تنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: رأسي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة الخاص القناة هي: HD.

موعد مباراة الأهلي والمصري