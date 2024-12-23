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أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامى محمد الليثى أن مسئولو نادي الزمالك حاليا تدرس مجموعة من الأسماء المطروحة حاليا لمهاجين أجانب تم عرضهم على كريستيان جروس الدير الفني للتعاقد مع صفقة هجومية جديدة في الميركاتو الشتوي المقبل بناء على توصية منه.

الزمالك يبحث عن مهاجم في الانتقالات الشتوية.. واتجاه إلى خروج عمر فرج على سبيل الإعارة

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية خلال تقديمة برنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم " إستقرار كريستيان جروس على بقاء حارس مرماه محمد عواد في تشكيلته الأساسية فى المواجهات المقبلة في ظل تألقه وحصوله على إعجاب مدربه جروس في التدريبات الأخيرة وكذلك في لقاء الزمالك الأخير أمام سيراميكا ".

وأشار محمد الليثى " أتفق مسئولو الزمالك على وضع عمر فرج مهاجم الفريق تحت دائرة التقييم خلال الأسابيع القبلة لحسم موقفه من البقاء أو الرحيل على سبيل الإعارة لنادي آخر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وتركت إدارة الزمالك للمدرب كريستيان جروس الصلاحيات الكاملة في تحديد الوقف الأخير بالنسبة إلى عمر فرج من البقاء أو الرحيل في ميركاتو الشتاء المقبل ".

