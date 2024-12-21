السيتي يواصل السقوط في البريميرليغ

السيتي يواصل السقوط في البريميرليغحقق أستون فيلا الفوز على مانشستر سيتي (حامل اللقب) بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم، في افتتاح الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية أستون فيلا كلا من جون دوران في الدقيقة 16، ومورجان روجيرس في الدقيقة 65، في حين سجل هدف مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين في الدقيقة 90+3.

ورفع أستون فيلا رصيده إلى 28 نقطة، وتقدم للمركز الخامس على حساب مانشستر سيتي الذي تجمد عند 27 نقطة وتراجع للمركز السادس بشكل مؤقت في جدول ترتيب البطولة لحين استكمال باقي مباريات الجولة.

وعانى مانشستر سيتي من تراجع النتائج بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يحقق سوى فوزا وحيدا خلال اخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، مقابل ثلاث خسائر وتعادل.

وتلقى حامل لقب الدوري الإنجليزي خسارته الثانية على التوالي في البطولة والسادسة هذا الموسم، ووضح معاناته على المستوى الدفاعي والهجومي، وسيكون على مدربه الإسباني بيب غوارديولا البحث عن حلول لإيقاف نزيف النقاط وتراجع الفريق في الفترة الأخيرة.

في المقابل نجح أستون فيلا في العودة سريعا للانتصارات بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام نوتينغهام فورست بهدفين لهدف، وتمكن من تقديم عرض قوي أمام مانشستر سيتي استحق عليه الفوز ومصالحة جماهيره خلال المباراة التي أقيمت على ملعبه /فيلا بارك/.