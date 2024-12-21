نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أستون فيلا، مساء اليوم السبت الموافق 21 من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد أستون فيلا، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ويقع فريق مانشستر سيتي، في المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل يونايتد، في المركز السابع بواقع 25 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد مانشستر سيتي

وسيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي، على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية، بصوت المعلق المميز أحمد البلوشي.