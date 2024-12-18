نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب مانشستر يونايتد يعلق على أنباء رحيل راشفورد.. ويكشف سبب استبعاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف البرتغالي روبين أموريم مدرب مانشستر يونايتد، عن السبب وراء عدم مشاركة الإنجليزي ماركوس راشفورد مهاجم الفريق، بشكل أساسي، خلال الفترة السابقة.

أموريم: سأكون سعيد ببقاء راشفورد مع اليونايتد

وتحدث البرتغالي أموريم، أثناء المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة توتنهام، عن ماركوس راشفورد قائلًا " تحدثت مع العديد من اللاعبين بشكل فردي وخلال التدريبات، ما أريده هو الحصول على أفضل ما لدى ماركوس راشفورد، لا أتحدث عن المستقبل، أنا فقط أتحدث عن الحاضر، أريد الأفضل من كل واحد منهم، أريد فقط الفوز ومساعدة الفريق على أن يكون أفضل".

وأضاف "نحن أفضل مع ماركوس راشفورد والأمر بهذه البساطة، سنحاول أشياء مختلفة لدفع راشفورد إلى أفضل المستويات التي أظهرها لي في الماضي".

وعن إمكانية تواجد راشفورد في قائمة الفريق استعدادا لمواجهة السبيرز، قال المدرب البرتغالي، "سأقرر بعد تدريب اليوم، ما إذا كان راشفورد سيكون ضمن تشكيلة الفريق لمواجهة توتنهام أما لا، أمس، كان يوم راحة، إنه لاعبنا وهو جاهز للمباراة التالية".

وسُئل أموريم عن تعليقات راشفورد التي قال فيها إنه "مستعد لتحدي جديد"، أجاب " اتمنى هذا الأمر، أكيد سأكون سعيد ببقاء راشفورد داخل اليونايتد، لأن هذا النوع من الأندية يحتاج إلى مواهب كبيرة وهو موهبة كبيرة، يحتاج فقط إلى الأداء على أعلى مستوى وهذا هو تركيزي، أريد فقط مساعدة ماركوس".

ويستعد المان يونايتد لخوض مواجهة قوية أمام توتنهام، غدًا الخميس، ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

