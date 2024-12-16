الأهلي يحسم موقف كهربا النهائي من الرحيل في يناير

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أحمد جودة - القاهرة -

حسمت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موقفها النهائي من رحيل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعدما تراجع مستواه في الفترة الأخيرة.

الأهلي يحسم موقف كهربا من الرحيل

وكشف الإعلامي رجائي رمزي في برنامجه "رقم 10" على القناة الأولى:" لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، أوصت بضرورة رحيل كهربا عن الفريق، في يناير المقبل، بعد تراجع مستواه".

وأضاف:" لجنة التخطيط ترى أن محمود كهربا استنفذ جميع الفرص التي أتيحت له، وأنه لم يستغل فرصة إصابة وسام أبو علي، من أجل إثبات نفسه والعودة إلى مستواه مرة أخرى "

وأتم:" النادي الأهلي يرغب في ضم مهاجم أجنبي قوي في يناير المقبل قبل كأس العالم للأندية، ولذلك لن يكون لكهربا دور أساسي في الفريق خلال الفترة المقبلة "..

