ضبط مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية مجهولة المصدر فى المنوفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:33 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الغش والتدليس وتداول السلع مجهولة المصدر وتصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى قيام المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة المكملات الغذائية بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية، بإنتاج مكملات غذائية مستخدماً خامات "مجهولة المصدر"، وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق ، بقصد الغش والتدليس لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على 3 مليون قرص دوائى "مختلف الأنواع" مجهولة المصدر، 300 شريط دوائى "مجهول المصدر"، 9160 عبوة مكملات غذائية "منتج نهائى" مدون عليها بيانات وهمية غير مسجلة، 658 كيلو جرام مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، 350 لتر مستلزمات إنتاج معبأة داخل براميل بدون بيانات أو مستندات دالة على مصدرها، 150 كيلو جرام ألوان سائلة بدون بيانات أو مستندات، 4 عبوات مستخلص نكهات مختلفة "مستلزمات إنتاج" مجهولة المصدر، 1000 كبسولة فارغة مُعدة للتعبئة، 20000 عبوة فارغة مستلزمات تعبئة، 1,500 طن أكياس فارغة، وخط إنتاج "10ماكينة تعبئة وتغليف.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.