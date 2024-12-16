برشلونة يعلن طبيعة إصابة لامين يامال ومدة غيابه

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 16 ديسمبر 2024 03:56 مساءً - أعلن نادي برشلونة، اليوم الاثنين، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجمه الإسباني، لامين يامال، ومدة غيابه عن الملاعب.

يامال لم يتمكن من إكمال اللقاء الذي جمع فريقه أمام ليجانيس، أمس الأحد، والذي انتهى بخسارة النادي الكتالوني بهدف نظيف، حيث طلب التبديل عند الدقيقة 75.

ووفقاً لما أعلنه نادي برشلونة، أثبتت الفحوصات الطبية إصابة يامال في الكاحل الأيمن وتحديداً في الرباط الظنبوبي الأمامي الشظوي.

ووفقاً للنادي الكتالوني سيغيب يامال عن التدريبات والمباريات لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع..

وبالتالي فإن النجم الإسباني مرشح للغياب عن بطولة كأس السوبر الإسباني، والتي ستقام مطلع العام المقبل، في السعودية.