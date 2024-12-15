نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاته: الأهلي نكد على المصريين وكولر يتحمل الهزيمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي كريم حسن شحاته أن الأهلي نكد علي كل المصريين بعد خسارته أمام باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس

وأكد كريم حسن شحاته خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة مارسيل كولر يتحمل الهزيمة أمام باتشوكا بسبب إدارته للمباراة.

وأضاف كريم حسن شحاته أن قرار كولر بالدفع بكهربا بدلا من وسأم أبو علي صحيح.

وأوضح أن الأهلي يستحق الإشادة وجميع تبديلات كولر كانت صحيحة وكهربا لم يضيف الفارق في المباراة ولم يكن في تركيزه.