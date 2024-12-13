نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريحات الشناوي عن مواجهة باتشوكا وهدف اللعب أمام ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، على مواجهة الغد أمام باتشوكا المكسيكي غدًا في نصف نهائي كأس القارات للأندية.

الشناوي: هدفنا الوصول إلى نهائي الإنتركونتيننتال

الشناوي قال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد:"نركز على كل مباراة بمفردها عيد ميلادي سيكون الأربعاء المقبل وأتمنى الاحتفال به بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"هدفنا كان الوصول للنهائي وحصد اللقب من قبل مواجهة العين والنادي الأهلي يستحق بجماهيره الفوز باللقب العالمي".

وأكمل:"هذه قد تكون الفرصة الأنسب لنا لحصد اللقب وحال تأهلنا سنواجه ريال مدريد الذي لعبنا ضده من قبل وكنا قريبين من تسجيل التعادل في تلك المباراة".

