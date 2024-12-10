اليوم .. انطلاق المرحلة الثانية للجولة الختامية لبطولة كأس عمان للجولف

تنطلق اليوم المرحلة الثانية من الجولة الختامية لبطولة كأس عُمان للجولف في نسختها الثانية، والتي تنظمها وزارة الخارجية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، خلال الفترة من شهر أبريل الماضي حتى ديسمبر من العام الجاري، بإقامة المرحلة الثانية من الجولة الختامية، وذلك على ملعب لافي بمرتفعات المطار، وكانت منافسات المرحلة الأولى من الجولة التي أقيمت على ملعب نادي غلا للجولف شهدت تنافسًا كبيرًا بين 48 لاعبًا، حيث تُوِّج بالمركز الأول في الترتيب العام الياباني أستسوشي كيبا، بينما فاز النمساوي جاري ستانجل بجائزة أقرب ضربة للحفرة، أما الفرنسي رياض ديناث ففاز بجائزة أطول ضربة، وتُوِّجت اليابانية هايروكو أوزاكي بجائزة أطول ضربة في فئة النساء، وحصد الياباني هيكارو يوكوشيكي بجائزة أقرب ضربة للحفرة.

ويشارك في الجولة الختامية أكثر من 80 مشاركًا من بينهم 48 لاعبًا تأهلوا من 79 مرحلة والتي أُقيمت في سبع دول هي إيطاليا والنمسا وألمانيا وجنوب إفريقيا والهند وفرنسا واليابان، بإجمالي 5500 مشارك، ويشارك في الجولة الختامية عدد من الشخصيات الذين يمثلون الدبلوماسيين ورجال الأعمال والإعلاميين من سلطنة عُمان وخارجها، بالإضافة لعدد من لاعبي المنتخب الوطني للجولف، وتقام الجولة الختامية على ثلاثة من أبرز ملاعب الجولف في سلطنة عُمان هي: ملعب غلا، وملعب لافي، فيما ستختتم منافسات جولة الختام على ملعب «الموج للجولف» غدًا الخميس الذي يُعد واحدًا من أفضل 100 ملعب في العالم. وضمن فعاليات البطولة خصص يوم أمس الثلاثاء للمشاركين لزيارة أبرز المعالم الثقافية والتراثية في سلطنة عُمان، بما في ذلك أبرز معالم العاصمة مسقط، ووادي شاب ونزوى والحمراء ونخل، إضافة إلى رحلة استكشافية إلى جزر الديمانيات.

ترويج استثماري وسياحي

وهدفت وزارة الخارجية من تنظيم هذه البطولة للسنة الثانية على التوالي ضمن برنامج الدبلوماسية الاقتصادية، واهتمامها الكبير للترويج عن المُقوِّمات والفرص الاستثمارية في سلطنة عُمان، كما أن هذه البطولة أسهمت بشكل جيد في التعريف بمختلف القطاعات في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنها عززت من مستويات الفعاليات والأنشطة الرياضية، كما أنها جسدت المعنى الحقيقي للتكاتف والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل الترويج للفرص الاستثمارية والسياحية المتاحة بسلطنة عُمان بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040»، حيث إنها هدفت إلى توظيف رياضة الجولف باعتبارها سفيرًا محفزًا للترويج لمُقوِّمات سلطنة عُمان السياحية وتعزيز العلاقات مع الدول المشاركة، وما يميز هذه البطولة هو مشاركة الكثير من الرياضيين ورجال الأعمال من أنحاء دول العالم. واشتملت نسخة العام الجاري على 7 مراحل في كل من: النمسا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان وجنوب إفريقيا والهند، لتختتم المنافسات عبر جولتها الختامية في العاصمة العُمانية مسقط. وتحظى البطولة بدعم واسع من المؤسسات الحكومية والخاصة، وبشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، ووزارة التراث والسياحة، بالإضافة إلى التعاون مع الاتحاد العُماني للجولف، كما يُسهم في رعاية الحدث عدد من الشركاء الاستراتيجيين، من بينهم: «اكتشف عُمان»، ومجموعة أومنفست، ومجموعة سعود بهوان كرعاة فضيين، إلى جانب ذلك، يشارك فندق كمبينسكي مسقط، وغرفة تجارة وصناعة عُمان، وعلامة لوفييرا المتخصصة في صناعة الشوكولاتة الفاخرة، كرعاة برونزيين للبطولة.