البشائر يتغلب على النصر فـي دوري عام كرة السلة

كتب ـ عبدالله الجرداني:

تصوير - مظفر العبري :



تغلب نادي البشائر على نادي النصر بنتيجة 80-37، في المباراة التي أقيمت على الصالة الفرعية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، ضمن منافسات دوري عام سلطنة عمان لكرة السلة 2024-2025 ، جاءت المباراة لعبا ونتيجة لصالح البشائر الذي تمكن من الفوز بنتيجة المباراة بعدما تفوق في ثلاث فترات وتعادل في الفترة الثالثة، حيث تميز في تسجيل النقاط من نادي البشائر كل من: سليفين كوبكوفك، وحديد بيت بخيت، واسامة الريامي وسعيد السعدي، فيما تميز في التسجيل من نادي النصر زين أمين ومازن المعشري وعبدالله القاسمي، بدأ الفائز الربع الأول مهاجما وتمكن من التقدم بعدد 18 نقطة، جاءت عن طريق لاعبيه حديد بيت بخيت وسلافين كابكوفك وأسامة الريامي، وبعد عدة محاولات تمكن النصر من فك شفرة تسجيل 3 نقاط عن طريق لاعبه مسعود هاشمي مقلصا الفارق 3-18، ويستمر اللعب بتسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الأول بتقدم البشائر على النصر بنتيجة 20-7.وفي الربع الثاني استمرت الهجمات المتبادلة، حيث تمكن لاعب البشائر سلافين كابكوفك من تعزيز تقدم فريقه بتسجيل 4 نقاط، رد عليها النصر بتسجيل نقطتين عن طريق لاعبه عبدالله القاسمي، لكن حديد بيت بخيت لاعب البشائر يتمكن من الرد بتسجيل نقطتين معززا الفارق 27-9، وتستمر المحاولات الهجومية بين الفريقين تمكن خلالها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الشوط الأول بتقدم البشائر على النصر بنتيجة 47-17.وفي الربع الثالث تواصل اللعب سجالا بين الفريقين وساد التكافؤ في عدد النقاط المسجلة، حيث بادر البشائر بتسجيل 5 نقاط عن طريق حديد بيت بخيت، وينجح لاعب النصر مسعود هاشمي من تسجيل نقطتين ويضيف زميله عبدالله القاسمي نقطة من خطأ، ومن خطأ ثان لنفس اللاعب سجل نقطتين قلص بها الفارق عند النتيجة 22-50، ويتواصل اللعب بهجمات تمكن فيها كل فريق تسجيل عدد من النقاط لينتهي الربع الثالث بتقدم البشائر على النصر بنتيجة 66-33.وفي الربع الرابع واصل الفريقان نشاطهما بتسجيل المزيد من النقاط، لتنتهي المباراه بفوز البشائر على النصر بنتيجة 80-37. أدار المباراة الدولي عصام السيابي حكما أول والدولي ثاني الخلاصي حكما ثانيا والحكمة الدولية وفاء السمرية حكما ثالثا وعلى الطاولة مريم الزدجالية وسالم الجديدي وماجد الاخزمي.