نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب والرياضة: الإنتهاء من أعمال التسليم والتسلم لعدد 14 اتحاد ويتم التسليم تباعا فور انتهاء الجمعيات العمومية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي، أنه في إطار تعزيز الحوكمة المالية والإدارية وضمان شفافية العمل داخل الهيئات الرياضية، تستكمل اللجان المالية والإدارية والقانونية بوزارة الشباب والرياضة إنهاء اعمال التسليم والاستلام في الاتحادات الرياضية وذلك فور انتهاء كل جمعية عمومية مباشرةً فى كل اتحاد على حدة.



مشيرًا أنه حتى الآن ومنذ انطلاق انتخابات الاتحادات الرياضية تم الانتهاء من أعمال التسليم من مجالس الإدارات المنتهية ولايتها إلى المجالس المنتخبة الجديدة فى عدد 14 اتحاد رياضي هم اتحادات الفروسية وألعاب القوي والرماية والسباحة والسلة والكاراتيه والجولف والملاكمة والريشة الطائرة والجودو والهوكى ورفع الاثقال والتايكوندو والكانوي والكياك.



وأشار المتحدث الرسمي للوزارة أن اللجان المعنية بأعمال التسليم والتسلم تعمل فى ضوء إجراءات صارمة ومشددة لمراعاة الضوابط المالية، الإدارية، والفنية بين المجالس السابقة والجديدة بطريقة منظمة ووفق اللوائح والقوانين المنظمة، مما يضمن استمرارية العمل دون أي انقطاع أو مشكلات.



وتأتي هذه المتابعة كجزء من استراتيجية الوزارة لتحقيق الحوكمة الرشيدة داخل المنظومة الرياضية، وتفعيل دور الرقابة والمحاسبة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من الانتخابات وتطوير الأداء المؤسسي.