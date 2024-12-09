نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن فتح باب التقدم للعضويات الجديدة بالنادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في جلساته التي عقدت اليوم فتح باب القبول للعضويات الجديدة بداية من 1 يناير القادم، بعد أن أُعتمد المجلس مفوضًا في اختصاصات الجمعية العمومية الزيادة الجديدة لقيمة العضويات في فراعي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة، وذلك بعد قرب الانتهاء من تنفيذ العديد من المشروعات الانشائية الحالية والتوسعات التي تمت في جميع أفرع النادي لاستيعاب العضويات الجديدة.. وللتيسير على المتقدمين للعضوية أرجأ المجلس مفوضًا في سلطات الجمعية العمومية العمل بالزيادة الجديدة حتى 30 يونيو 2025 لتمكينهم من الانضمام لعضوية الأهلي والاستفادة من الأسعار الحالية قبل الزيادة المقررة، وذلك وفقًا لاعداد محدودة وبأولوية التقدم ولحين استفاء هذه الاعداد.