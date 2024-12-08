الرياضة

نادر السيد: البعض يُريد إثارة الجدل من أجل التريند والظهور على المسرح

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، عن التصريحات التي تُقلل من والزمالك خلال الفترة الأخيرة، والحديث عن عدم تشجيع المنافس في المباريات الخارجية.

نادر السيد: البعض يُريد إثارة الجدل من أجل التريند

وقال نادر السيد، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: البعض يريد إثارة الجدل بسبب الفراغ الثقافي والمعرفي، وقلب الأمور إلى الجدلية من أجل المشاهدات بدلًا من الإيجابية.

وأضاف نجم الزمالك السابق: وجود مزايدات من الجميع وإثارة الجدل بشكل دائم، جعل السوشيال ميديا مجرد مسرح افتراضي ليه له علاقة بالأمر.

واختتم نادر السيد: من الممكن أن تكون هناك أمورًا جدلية نتكلم فيها بشكل محترم بعيدا عن الظهور على مسرح، لأن المسرح به الكثير حاليًا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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