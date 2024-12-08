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أحمد جودة - القاهرة - فاز لوس أنجلوس جالاكسي على نيويورك رد بولز 2-1 بفضل هدفين مبكرين أحرزهما جوزيف بنتسيل وديجان يوفيليتش ليقودا الفريق لإحراز كأس رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

جالاكسي يحرز كأس رابطة الدوري الأمريكي

عزز جالاكسي رقمه القياسي بإحراز كأس رابطة الدوري الأمريكي للمرة السادسة في تاريخه وأنهى حرمانًا دام عشر سنوات من الفوز بالبطولة.

بدا النهائي وكأنه سيكون من طرف واحد عندما سجل جالاكسي الأوفر حظًا مرتين في غضون 13 دقيقة عبر بنتسيل ويوفليتش أمام حشد من الجماهير المبتهجة والمستمتعة بدفء أشعة الشمس.

ولم يستطع دفاع رد بولز، الذي خسر أندريس رييس قبل بداية المباراة بسبب المرض، التعامل في بداية المباراة مع هجمات جالاكسي رغم افتقاد صاحب الضيافة خدمات لاعب الوسط الأساسي ريكي بويج.

لكن رد بولز قلص الفارق وسجل هدفًا في الدقيقة 28 عندما مرت الكرة أمام المرمى من ركلة ركنية قبل أن يسدد شون نيليس في مرمى حارس جالاكسي جون مكارثي.

أدى الهدف على الفور إلى تغيير إيقاع المباراة إذ لعب صاحب الضيافة بتردد أكثر وواصل رد بولز الهجوم.

وسنحت للفريقين فرص في الشوط الثاني الذي شهد توترا إذ كافح رد بولز لفرض وقت إضافي لكن جالاكسي صمد ليحقق لقبه الأول في كأس رابطة الدوري الأمريكي منذ 2014.

قال مدرب جالاكسي جريج فاني "فخور جدًا بهؤلاء اللاعبين".

وأضاف: "اعتقدت في بداية المباراة أننا كنا مذهلين.. أثبتوا أنفسهم كأساطير في هذا النادي، وهو أمر مهم في النادي".

اخترق جاستون بروجمان دفاع رد بولز ليمرر الكرة إلى بنتسيل الذي سجل الهدف الأول الحاسم.