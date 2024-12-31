حكم غيابي بالسجن 23 عاماً على مدون تونسي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس حكماً غيابياً بالسجن لمدة 23 عاماً مع النفاذ العاجل بحق المدون ثامر بديدة.

واتهم القضاء التونسي بديدة باستخدام أنظمة معلومات لنشر أخبار كاذبة، بالإضافة إلى الاشتباه في انضمامه إلى تنظيم إرهابي، وفقاً لما ذكرته إذاعة “موزاييك”.

وقد تمت محاكمة ثامر بديدة غيابياً في القضيتين، حيث قضت الدائرة الجنائية بسجنه 10 سنوات في القضية الأولى و13 عاماً في القضية الثانية مع النفاذ العاجل.