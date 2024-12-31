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تعليم القاهرة تبدأ في التدريب البدني والذهني والتربوي بمسابقة ٣٠ الف معلم الدفعة الرابعة

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أحمد جودة - القاهرة -  

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، التدريب التربوي والبدنى والذهنى  " معلم مادة "، ضمن مسابقة ٣٠ الف معلم، للعام الدراسي ٢٠٢٥.

ويبدأ التدريب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩.

ويعد هذا الاختبار، للذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة).

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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