نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم القاهرة تبدأ في التدريب البدني والذهني والتربوي بمسابقة ٣٠ الف معلم الدفعة الرابعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبدأ مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، التدريب التربوي والبدنى والذهنى " معلم مادة "، ضمن مسابقة ٣٠ الف معلم، للعام الدراسي ٢٠٢٥.

ويبدأ التدريب اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/١٢/٣١ وتنتهى يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/١/٩.

ويعد هذا الاختبار، للذين اجتازوا الاختبار الإلكتروني بمقر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لشغل وظيفة معلم مساعد بالتعاقد لمسابقة 30 ألف معلم (الدفعة الرابعة).