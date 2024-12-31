مصرع أحد أفراد طاقم طائرة سويسرية إثر حادث هبوط اضطراري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - لقي فرد طاقم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الدولية السويسرية “سويس” مصرعه متأثراً بإصابته التي تعرض لها خلال حادث هبوط اضطراري وقع قبل أسبوع في النمسا، وفقاً لما أفادت به الشركة، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

وكانت الطائرة من طراز إيرباص آي220-300 في رحلة من بوخارست إلى زوريخ، وعلى متنها 74 راكباً، عندما اضطرت للهبوط اضطرارياً في مدينة غراتس بالنمسا بسبب مشاكل في المحرك وتسرب الدخان إلى مقصورة القيادة.

وأعلنت “سويس” في بيان لها: “ببالغ الحزن والأسى نبلغكم أن زميلنا الشاب توفي في المستشفى في غراتس يوم الاثنين”.

وعبر الرئيس التنفيذي للشركة، ينس فيهلينغر، عن أن هذه الخسارة تركت “سويس”، التابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، في حالة من الصدمة والحزن.

كما امتنعت “سويس” عن تقديم تفاصيل إضافية حول الموظف أو سبب الوفاة “احتراماً لأقاربه”.

وقد تم نقل مصابين من أفراد الطاقم بواسطة مروحية إلى مستشفى في غراتس بعد الحادث، حيث تم إدخال أحدهما إلى العناية المركزة. كما تلقى 12 راكباً رعاية طبية بعد إجلائهم من الطائرة.

وأعلنت “سويس” يوم الثلاثاء أن جميع الركاب الذين تم إدخالهم المستشفى قد تمكّنوا من التعافي.