بريطانيا تعتقل ثلاثة أفغان أدينوا بتهريب البشر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 مساءً -

أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال ثلاثة أفغان فارين، تم إدانتهم في بلجيكا بالانخراط في عصابة رئيسية متخصصة في تهريب البشر، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة في مدينة أنتويرب البلجيكية قد أدانت الأفغان الثلاثة، بالإضافة إلى 20 عضوًا آخرين في العصابة، الشهر الماضي، حيث حكمت عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و18 عامًا، ليصل مجموع أحكامهم إلى 170 عامًا.

وأفادت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا بأنه تم القبض على زيارمال خان (24 عامًا) وزيشان بانغيس (20 عامًا) وسيف الرحمن أحمد زاي (23 عامًا) بين 6 ديسمبر والاثنين في لندن والمناطق المحيطة بها.

وأوضح الادعاء العام في بلجيكا أن العصابة كانت تنظم رحلات لمهاجرين من أفغانستان إلى أوروبا، وخاصة إلى فرنسا وبلجيكا، عبر إيران وتركيا ودول البلقان. كما كانت تقوم بنقل المهاجرين بواسطة قوارب صغيرة عبر قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا.

بالإضافة إلى ذلك، قام أفراد العصابة بالاعتداء جنسيًا على ذكور قُصّر وتصويرهم لابتزازهم لاحقًا.

وكان الرجال الثلاثة من بين 11 متهما حوكموا غيابياً بعد تحقيق مشترك أجرته الوكالة البريطانية لمكافحة الجريمة والشرطة البلجيكية.