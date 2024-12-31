نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين سلطان الظاهري مديرا لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - متابعة – نغم حسن أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحاديا بشأن تعيين سعادة سلطان حمد أحمد حمد المطوع الظاهري مديرا لمكتب نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة بدرجة وكيل وزارة. يعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية