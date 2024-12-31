أمراض مميتة”.. الفئران تهاجم مدينة غلاسكو البريطانية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 12:56 مساءً - يعاني سكان مدينة غلاسكو البريطانية من غزو كبير للفئران، حيث احتاج أكثر من 100 شخص إلى العلاج في المستشفى بعد تعرضهم لهجمات من هذه القوارض.

تشير الأرقام المقلقة، وفقًا لصحيفة “ميرور”، إلى أن هذه الهجمات في تزايد مستمر، مما دفع السكان إلى طلب المساعدة من مستشفيات غلاسكو الكبرى وكلايد، بعد أن أصبحوا محاصرين من قبل حاملي الأمراض القاتلة في المدينة.

وأظهرت إحصائيات هيئة الخدمات الصحية الوطنية أن هناك 98 حالة من الإصابات التي تسببت بها الفئران، والتي أدت إلى جروح في الذراعين واليدين والأصابع للمارة في الشوارع.

كما أفادت الهيئة بوجود حالات متعددة من الجروح في مناطق أخرى مثل الوجه والساقين والرأس وأصابع القدم.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى زيادة عدد الفئران في المدينة بنسبة 45% خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أبلغ السكان عن تضاعف حالات الإصابة بالفئران في منازلهم.

وأبرزت الصحيفة أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ارتفاع التقارير المتعلقة بالأمراض التي تسببها هذه الآفات، حيث تؤدي لدغات الفئران إلى تقرحات والتهاب النسيج الخلوي (عدوى تصيب الأصابع وأصابع القدمين) وغيرها من المشكلات الصحية.