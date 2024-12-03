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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق النصر الإماراتي على ضيفه دهوك العراقي بنتيجة 2 / 1 في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى لدوري أبطال الخليج لكرة القدم، اليوم الثلاثاء.

النصر الإماراتي يفوز على دهوك العراقي ويتصدر مجموعته في دوري أبطال الخليج

تقدم النصر بهدفين في الشوط الأول سجلهما عادل تاعرابت وعلي مبخوت في الدقيقتين 20 و29، وقلص الفريق العراقي الفارق بهدف في الشوط الثاني سجله عبد الله باشانك في الدقيقة 58 من المباراة التي أقيمت على ملعب آل مكتوم في دبي.

ورفع النصر الإماراتي رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة بعد ثلاثة انتصارات مقابل تعادل وحيد، وسجل خال من الهزائم.

أما دهوك العراقي تلقى خسارته الأولى في البطولة ليتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الثاني "مؤقتا".