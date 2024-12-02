نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي: لا نريد أن نعامل الشناوي معاملة شيكابالا في الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد بلال مهاجم الأهلي السابق، أن محمود عبدالمنعم كهربا، يلعب تحت ضغط، بسبب سياسة مارسيل كولر في الاعتماد على الفلسطيني وسام أبوعلي بشكل أساسي في تشكيل الفريق.

وقال بلال في تصريحات عبر برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يذاع على قناة etc:" حصول حارس في الأهلي، على أفضل لاعب في المباراة صعبه، ويدل على أن الأهلي كان عنده أزمة في اللقاء".

وتابع:" اتعجب من كولر، وتراجعه الأداء أمام الأندية التي تلعب وتهاجم وتضغط، وثبات الطريقة شئ خاطئ ومواجهة البنك الأهلي، غير مواجهة زد أو الزمالك".

وأكمل:" طارق مصطفى لعب أمام الأهلي بـ3 مهاجمين، حتى يقوم الأهلي بتثبين المدافعين والباكات بجانب ثنائي خط الوسط".

وواصل:" كولر لم يخوض الأهلي بمرونه تكتيكية وكانت الطريقة تقليدية تفقتد للإبداع، والأهلي كان عنده مساحات رهيبة في خط الدفاع".

وأردف:" كهربا مضغوط ويلعب تحت ضغط بسبب معرفته بأنه سيعود لمقاعد البدلاء سواء لعب بشكل جيد أو لا ومشاركة وسام أبوعلي".

وعن الشناوي:" لا نريد أن نعامل الشناوي معاملة شيكابالا في الزمالك، وأنه النجم الوحيد، وطول ما هو قادر ويجيد يشارك في المباريات، ويتم التجديد ه لمدة موسم، ويتم الحكم عليه في النهاية من أجل تجديد عقده مرة أخري".

وواصل:" مصطفى شوبير يرى أنه سيكون رقم واحد في الأهلي خلال الفترة القادمة، نظرا لوجود فارق في السن بينه وبين الشناوي".

واستكمل بلال:" الأهلي متأثر بغياب إمام عاشور، ويفتقد عنصر مهم في الملعب، خاصة وأنه أفضل لاعب في مصر، وهو غير مقدر ذلك وغير ملتزم، ولكنه في الملعب يستطيع تحويل وتحريك الفريق".