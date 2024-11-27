انت الأن تتابع خبر الخميس.. الفتح يستضيف الرياض من أجل الاستفاقة في دوري روشن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ويحتل نادي الرياض المركز التاسع بجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد (15) نقطة، بينما يحتل نادي الفتح المركز الأخير بجدول المسابقة برصيد (5)نقاط.

ويدخل الفتح لقاء الرياض باحثا عن تحقيق الفوز، وذلك من أجل الخروج من المركز الأخير بجدول ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين، والعودة من جديد إلى طريق الانتصارات من جديد، بعد الهزيمة الأخيرة للفريق أمام الاتحاد في الجولة الحادية عشرة.

وسيغيب عدد من لاعبي نادي الفتح عن مباراة الرياض في الجولة الثانية عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، على رأسهم لوكاس زيلاريان، وسعيد باعطية، ودجانيني تافاريس، حيث بات الثلاثي قريب من الغياب بسبب الإصابة حيث يخوضوا برنامج تأهيلي تمهيدا للتعافي من الإصابة والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

على الجانب الاخر. يدخل الرياض لقاء الفتح باحثا عن الخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الفتح، وذلك من أجل مواصلة نتائج الفريق الجيدة خلال الموسم الحالي في مسابقة دوري روشن للمحترفين.

ويعتمد مدرب الرياض على الثلاثي الهجومي فايز سليماني، بالإضافة إلى إبراهيم بابش ولوكاس كال، للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة الفتح، في ظل المستويات التي يقدمها الثلاثي هذا الموسم مع الفريق.

وخاض الفريقين (14) مباراة من قبل، حقق الرياض الانتصار في (6) مباريات، وفاز الفتح في (4) لقاءات، وتعادل الفريقين في (4) مباريات.

تاريخ مواجهات الفتح والرياض:

خاض الفريقين:14 مباراة

فاز الفتح:4

فاز الرياض:6

تعادل الفريقين:4