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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره هليوبوليس بنتيجة 3 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يفوز على هليوبوليس في دوري الطائرة

جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-

25 - 9

25 - 15

25 - 15



وشهدت المباراة حضور، عمرو آدهم ورامي نصوحي ونيرة الأحمر، أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك لدعم ومؤازرة الجهاز الفني واللاعبين.



ومن المقرر، أن يلتقي الفريق من نظيره اتحاد الشرطة، يوم السبت المقبل، على الأخير بالعباسية، ضمن منافسات الجولة الثامنة، لبطولة الدوري الممتاز.



ويتكون الجهاز الفني لـ "طائرة الزمالك" من: "كارلوس شوانكي مديرًا فنيًا، ووليد عبد العال مدربًا عامًا، محمد عبد المنعم "ماركو" مدربًا مساعدًا، شادي فهيم محللًا للأداء، أحمد سعودي طبيبًا، كريم طارق عدلي مخططًا للأحمال، عبد الرحمن غانم أخصائيًا للتأهيل، أحمد شعلان مديرًا إداريًا، وسعيد أبو العلا "روبي" مسؤولًا للمهمات".