انت الأن تتابع خبر هل تصدق.. التعاون يتخم شباك الرائد بـ 11 هدفَا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حقق فريق الكرة بنادي التعاون تحت 13 عامًا فوزًا قياسيًا على حساب نظيره الرائد بنتيجة 11/0، بمنافسات دوري منطقة القصيم تحت 13 عامًا.

وسجل علاء المولد لاعب التعاون خمسة أهداف لفريقه، بينما أكمل مهرجان أهداف "السكري" كل من أحمد الحربي وأحمد الشايعي و البراء الهاملي والوليد العمريني و اسر يوف ومحمد الحربي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التعاون بتسعة أهداف، في حين اكتفى الفريق بتسجيل هدفين مع الشوط الثاني، حيث اسدال الستار على مهرجان الأهداف مع الدقيقة 57، وحافظ بعدها الرائد على شباكة نظافة في 33 دقيقة بعد 11 هدفًا سكنها.