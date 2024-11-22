نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة بايرن ميونخ واوجسبورج في الدوري الالماني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ نظيره أوجسبورج مساء اليوم الجمعة 22-11-2024 على ملعب "أليانز أرينا"، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل العملاق البافاري صدارة جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 26 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في لقاءين، فيما يحتل فريق أوجسبورج المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، بعد الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة أربعة لقاءات.

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج في الدوري الألماني

يمكنكم مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ ضد أوجسبورج مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الألماني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 5HD، بتعليق المعلق المصري أحمد عبده.