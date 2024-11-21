منافسة قوية بين عمر كمال وأكرم توفيق على قيادة الجبهة اليمنى في الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد مركز الجبهة اليمنى في الأهلي منافسة شديدة بين عمر كمال وأكرم توفيق، اللذين يسعيان للظهور أساسيين في المباريات القادمة بعد تألقهما مؤخرًا.

منافسة قوية بين عمر كمال وأكرم توفيق

وفي المباريات الماضية، كان كولر يعتمد على أكرم توفيق في هذا المركز، قبل أن يمنح الفرصة لعمر كمال في المباراة الأخيرة ضد زد.



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‏وتستمر المنافسة بين الثنائي بشكل شريف يصب في مصلحة الفريق الأحمر، حيث يسعى كل منهما لإثبات جدارته.

ويستعد الأهلي لملاقاة الاتحاد السكندري غدًا الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.