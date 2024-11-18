نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الدنمارك لمواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن دراغان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا عن تشكيل المنتخب ضد نظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أمم أوروبا.
وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.
خط الدفاع: ميلوش فيليكوفيتش،نيكولا ميلينكوفيتش، أليكسا تيرزيتش،ستراهينيا بافلوفيتش.أندريا زيفكوفيتش.
خط الوسط: لازار سامارديزيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش،بيمانيا غوديلي.
خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش،ميتروفيتش.
ويتواجد المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.