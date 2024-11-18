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تشكيل الدنمارك لمواجهة صربيا في دوري الأمم الأوروبية

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن دراغان ستويكوفيتش المدير الفني لمنتخب صربيا عن تشكيل المنتخب ضد نظيره الدنماركي ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري أمم أوروبا.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: ميلوش فيليكوفيتش،نيكولا ميلينكوفيتش، أليكسا تيرزيتش،ستراهينيا بافلوفيتش.أندريا زيفكوفيتش.

خط الوسط: لازار سامارديزيتش، نيمانيا ماكسيموفيتش،بيمانيا غوديلي.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش،ميتروفيتش.

ويتواجد المنتخب الدنماركي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، بينما يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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