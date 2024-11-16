كولر يحسم موقفه من عودة محمد شريف للأهلي في الميركاتو الشتوي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عودة محمد شريف، لاعب نادي الخليج السعودي، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كولر يرفض عودة شريف



وأوضح مصدر داخل النادي، فضل عدم الكشف هويته، أن أحد وكلاء اللاعبين اقترح على محمد رمضان، المدير الرياضي، عودة شريف في يناير أو نهاية الموسم، إلا أن كولر أبلغ رمضان بعدم رغبته في استعادة اللاعب.

وبرر كولر موقفه بأن شريف لم يُظهر المستوى المطلوب خلال فترة تواجده مع الفريق، وهو ما دفع النادي للموافقة على رحيله قبل موسمين.

كما طلب كولر تدعيم الهجوم بلاعبين أجانب، ورفض تمامًا فكرة ضم أي لاعب محلي أو إعادة شريف إلى صفوف الفريق.