نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف زيزو من الانتقال إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر مقرب من أحمد سيد "زيزو"، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتوضيح موقف اللاعب النهائي بشأن الانتقال إلى الأهلي أو بيراميدز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل قرب انتهاء عقده مع النادي، وهو ما يمنحه الحق في الرحيل رسميًا.

زيزو يرفض الانتقال إلى الأهلي

وأوضح المصدر في تصريحات، أن هناك اتفاقًا بين زيزو وإدارة الزمالك على تجديد عقده لمدة ثلاث سنوات، ومن المتوقع عقد جلسة بين الطرفين قريبًا لتفعيل هذا التجديد.

وأشار المصدر إلى أن أحمد سيد زيزو يضع استمراره مع الزمالك في مقدمة أولوياته، ويرفض فكرة الانتقال إلى أي فريق آخر بالدوري المصري، مؤكدًا ارتباطه العميق بالنادي وجماهيره.