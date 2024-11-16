انت الأن تتابع خبر الآن.. حجز تذاكر مباراة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المباراة المرتقبة بين منتخبي الإمارات وقطر ضمن الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم 2026، حيث تحمل هذه المباراة أهمية خاصة لكل من الفريقين، ويسعى كل منهما إلى تعزيز فرصه للتأهل إلى المونديال، وفي هذا المقال سنتعرف على خطوات حجز تذاكر مباراة الإمارات وقطر رموعد المباراة وترتيب الفريقين والقنوات الناقلة.

طريقة حجز تذاكر مباراة الإمارات وقطر

يمكن لعشاق كرة القدم الراغبين في حضور مباراة الإمارات وقطر شراء التذاكر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية لحجز التذاكر بسهولة:

في البداية قم بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بحجز تذاكر مباراة الإمارات وقطر عبر الرابط المخصص.

بعد ذلك اضغط على زر شراء تذاكر.

ثم قم بتحديد عدد التذاكر المطلوبة.

مع الضغط على خيار إضافة إلى السلة.

ثم قم بإدخال بيانات الدفع باستخدام البطاقة المصرفية لإتمام عملية الشراء.

موعد مباراة الإمارات وقطر في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تقام المباراة المنتظرة بين الإمارات وقطر يوم الثلاثاء الموافق 19 من نوفمبر 2024، وستنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وسيتم إقامة المباراة على استاد آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

ترتيب الإمارات وقطر في التصفيات

يخوض المنتخبان هذه المباراة وهما في مراكز متقاربة في ترتيب المجموعة الأولى:

منتخب الإمارات يحتل المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد خوض 5 مباريات حقق فيها انتصارين تعادل مرة واحدة وخسر مرتين.

أما منتخب قطر يأتي في المركز الرابع بنفس الرصيد 7 نقاط حيث فاز في مباراتين وتعادل مرة وخسر أيضاً في مباراتين.

لذلك تعتبر هذه المباراة مهمة في تحديد مصير الفريقين.

القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وقطر

سيتم نقل مباراة الإمارات ضد قطر عبر عدة قنوات فضائية، وهم: