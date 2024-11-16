نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايرن ميونيخ يخطط لحسم صفقة لاعب ليل الفرنسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية عن رغبة نادي بايرن ميونخ الألماني، في ضم النجم الكندي جوناثان ديفيد مهاجم ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية، لينضم إلى قائمة مختصرة تضم كل من فلوريان فيرتز وتشافي سيمونز.

المهاجم صاحب ال 24 عام، ظهر بمستوي متألق هذا الموسم حيث أحرز 13 هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في 19 مباراة.



وينتهي عقده في الصيف المقبل، وأعلن اللاعب عن عدم تجديده للعقد، وهذا ما شجّع ادارة لبايرن ميونخ من التخطيط لضمه دون دفع رسوم الصفقة.



والجدير بالذكر أن بايرن يخطط للتعاقد مع فيرتز من باير ليفركوزن وسيمونز من لايبزيج لتعزيز خط الهجوم، كما يواصل النادي متابعة بعض اللاعبين مثل لوكا كوليوشو جناح بيرنلي لتعزيز صفوفه.

