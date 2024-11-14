انت الأن تتابع خبر "البديل" فيفا يقترح تطبيق نظام fvs في المباريات واستبداله بتقنية الفيديو var والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن فيفا عن إمكانية تطبيق نظام fvs في المباريات الفترة المقبلة، ويأتي هذا القرار في إطار حرص الجهات المعنية على أن يحصل كل فربق على حقوقه داخل المباراة وعدم التعرض للظلم، ويتيح نظام fvs في المباريات للمدربين إمكانية القيام بمراجعة الحكم في القرار الخاص به يشأن أحد اللقطات داخل المباراة، ولكن إذا استمر رأي حكم المباراة على القرار الخاص به بعد عملية المراجعة، فلا يحق للمدرب هنا مناقشته في الأمر، وفي هذا السياق نعمل من جريدة مانشيت على عرض تفاصيل نظام fvs في المباريات داخل أسطر هذا المقال.

نظام fvs في المباريات

استحوذ نظام fvs في المباريات الجديد والمقرر تطبيق من جانب الفيفا على اهتمام الكثيرين، ويشير التطبيق الجديد قيام الحكم بمراجعة اللقطات التي يقع عليها إثارة جدل بطلب من المدربين، وتستلزم خاصية دعم الفيديو وجود أربعة كاميرات داخل ملعب اللقاء، ولكنها لا تستلزم حكم فيديو مثل تقنية الفار.

آلية عمل نظام fvs في المباريات

تأتي آلية عمل نظام fvs في المباريات، على مبدأ بسيط يهدف إلى تقليص تدخلات التكنولوجيا وتعزيز دور المدربين في اتخاذ القرارات خلال المباراة، وفي هذا النظام يمنح كل مدرب حق التحدي مرتين فقط طوال الـ90 دقيقة من المباراة، يمكن للمدرب طلب مراجعة لحالة معينة مثل التسلل أو وجود فاول، ولكن بشرط أن يكون الطلب رسميا، في حال شعر المدرب بوجود خطأ في قرار الحكم، يحق له طلب مراجعة الحالة باستخدام النظام الجديد.

هدف تطبيق نظام fvs في المباريات