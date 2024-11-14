نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وسام أبو علي ضمن تشكيل فلسطين الرسمي لمباراة عمان في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواجد وسام أبو علي في التشكيلة الأساسي لمنتخب فلسطين في المباراة التي تقام ضد نظيره عمان ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويدخل منتخب فلسطين المواجهة وهو يتذيل ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطتين، كما يتواجد منتخب عمان في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي: