نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن بث مباشر.. أهداف العراق والأردن في المواجهة الحاسمة ضمن تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد ملعب "البصرة الدولي" مساء اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024، مواجهة مرتقبة تجمع المنتخب العراقي بنظيره الأردني، في الجولة الخامسة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026. ويسعى كلا الفريقين لحصد نقاط المباراة لتعزيز موقعهما في التصفيات، حيث يأمل "أسود الرافدين" في استعادة زخم الانتصارات وصدارة المجموعة، بينما يتطلع "النشامى" الأردني لتعويض خسارته أمام كوريا الجنوبية ومواصلة طريق التأهل.

آمال المنتخبين وأداؤهما في التصفيات

يدخل المنتخب العراقي المباراة برغبة في تحقيق الفوز بعد أدائه المتباين في الجولات السابقة، حيث قدم مستويات متفاوتة أبرزها الفوز على عمان والتعادل مع الكويت، لكنه تعثر أمام كوريا الجنوبية. أما المنتخب الأردني، بقيادة موسى التعمري، فيأمل في تعزيز حظوظه بعد تحقيقه انتصارات كبيرة على فلسطين وعمان، ويهدف إلى العودة للمنافسة رغم تعثره في الجولة الأخيرة.

تفاصيل المباراة وتوقعات المحللين

تبدأ المباراة الساعة السابعة وربع مساءً بتوقيت مكة، وستنقل عبر قنوات "بي إن سبورتس" و"الكاس". وستكون هذه المواجهة فرصة للمنتخبين لاستعراض قوتهما الهجومية والدفاعية، وسط ترقب جماهيري كبير، حيث يأمل كل منهما أن تكون المباراة نقطة تحول في مسيرته نحو التأهل لبطولة كأس العالم 2026.