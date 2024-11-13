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أحمد جودة - القاهرة - اجتمع مسؤولو النادي الأهلي مع المهاجم الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لبحث مستقبله مع النادي، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

رد مفاجئ.. بيرسي تاو يفرض هذا القرار على مارسيل كولر بعد اجتماع الأهلي

وكشفت مصادر في تصريحات أن إدارة الأهلي، بقيادة محمد رمضان، قدمت اقتراحًا لتاو بإعداد عرض رسمي في يناير المقبل لترك الفريق، وذلك بعد توترات حدثت بين اللاعب والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، نتيجة استبعاده من التشكيل الأساسي في الفترة الأخيرة.

وتفاجأ مسؤولو النادي الأهلي برد بيرسي تاو، الذي رفض مغادرة الفريق في يناير وطالب بالحصول على جميع مستحقاته المالية للرحيل فورًا، حيث يتقاضى اللاعب راتبًا يبلغ نحو مليون و300 ألف دولار سنويًا.

من جانبه، رفض محمد رمضان فكرة دفع مستحقات تاو كاملة كشرط لرحيله في يناير، وقرر بقاء اللاعب حتى نهاية عقده، وتأجيل ضم جناح أجنبي جديد لنهاية الموسم، مع الاكتفاء بجلب مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وينتظر أن يعقد محمد رمضان اجتماعًا مع كولر لإبلاغه بقرار بقاء بيرسي تاو حتى نهاية الموسم بسبب مطالب اللاعب المالية للرحيل، وسط توقعات بحدوث خلافات جديدة بين تاو وكولر، خاصةً إذا استمر استبعاده من التشكيلة الأساسية في ظل تألق طاهر محمد طاهر.