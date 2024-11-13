نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقطع الطريق على الزمالك وبيراميدز لخطف "السفاح" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد الليثي، على أن محمود الخطيب رئيس الأهلي، قد عقد جلسة خاصة مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال اليومين المقبلين من أجل حسم مصير أكثر من ملف خاص بفريق الكرة يأتي في مقدمتها، ملف عودة محمد شريف مهاجم الفريق السابق ونادي الخليج السعودي حاليًا في يناير المقبل.

الخطيب يناقش كولر حول عودة شريف

قال محمد الليثى خلال تقديمة برنامج 10 و10 على إذاعة أون تايم سبورت اف ام على موجات 93.7 " ترغب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، في إعادة محمد شريف لحاجة الفريق لجهوده في ظل إقتراب إنتهاء عقه اللاعب مع ناديه السعودي بنهاية الموسم الجاري".

وأكمل: "كما تخشى إدارة الأهلي من اللاعب الانتقال إلى الزمالك أو بيراميدز، وهذا سيُساهم في تقوية صفوف أحدهما على حساب الأهلي".

وواصل: " هذا بجانب أن اللاعب سبق وتألق مع الأهلي ويعرف طريقة لعب الفريق ولن يحتاج وقتًا للإنسجام مع باقي زملاؤه".

واختتم: "يبحث الخطيب مع كولر هذا الملف من أجل بدء التفاوض الرسمي مع النادي السعودي لإتمام الصفقة خاصة وأن اللاعب أكد للمقربين له إنه يرغب في إنهاء تجربته بالسعودية والعودة للقاهرة في يناير المقبل لأن عقده مع الخليج ينتهي بنهاية الموسم الجاري ".