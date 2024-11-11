نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الكشف عن إصابة خالد الغندور لاعب المصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية التي خضع لها خالد الغندور لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الاثنين إصابة اللاعب بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ.

الكشف إصابة خالد الغندور لاعب المصري البورسعيدي

وهو الأمر الذي يستوجب معه خضوع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف على مدار فترة التوقف الدولي الحالية والتي تستمر لأسبوعين.

أكد الدكتور محمود الشحات طبيب الفريق الأول للكرة بالنادي المصري أن اللاعب سيبدأ على الفور في الخضوع للبرنامج التأهيلي حيث سيتم مناظرة حالة اللاعب بشكل دوري على مدار الأسبوعين المقبلين للتأكد تمامًا من تماثله للشفاء قبل عودته للانتظام في التدريبات الجماعية للفريق.

يستأنف الفريق البورسعيدي مرانه عصر يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الكلية الحربية.

يستعد المصري لمواجهة نظيره الزمالك في مباراة الهامة ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

تقام هذه المباراة يوم السبت الثالث والعشرين من نوفمبر، مواجهة قوية للفريقين، وتعتبر فرصة للمصري لتقديم أداء قوي والمنافسة على نقاط المباراة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.